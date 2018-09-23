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Дарья Касаткина прошла во второй круг соревнований в Ухане

Спорт

Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу Касаткиной

Ухань, Китай, 23 сентября 2018, 14:41 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина победила украинскую спортсменку Лесю Цуренко и прошла во второй круг турнира, проходящего в китайском городе Ухань, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время соперницы не сделали ни одной подачи навылет. Касаткина допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов, её соперница допустила шесть ошибок на подаче и сделала четыре брейк-пойнта. Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу Касаткиной.

Касаткина является 13-й ракеткой мира, Цуренко — 26-й. В следующем туре российской теннисистке предстоит встреча с победительницей встречи Бернарда Пера (США) — Сю Ван (Китай).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова также прошла во второй круг турнира в Ухане, победив представительницу Латвии Анастасию Севастову.

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