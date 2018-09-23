Киселев и Трофимова выиграли Московский марафон

Москва, , 14:33 — REGNUM Победителями Московского марафона с классической дистанцией в 42,2 км стали представитель Казани Степан Киселев у мужчин и Сардана Трофимова из Якутска у женщин, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

Победный результат Киселева составил 2 часа 15 минут 15 секунд. На втором месте спортсмен из Саранска Алексей Трошкин с результатом 2:16.01, на третьем — представитель Барнаула Артем Аплачкин со временем прохождения дистанции 2:19.54.

Победительница у женщин показала результат 2:28.31, на втором месте представительница Чебоксар Татьяна Архипова показавшая время 2:35.08, на третьем — Мария Осокина из Перми с результатом 2:37.31.

Отметим, Степан Киселев является чемпионом России 2016 года по забегу на марафонскую дистанцию.