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«Интер» вырвал победу у «Сампдории» на последней минуте добавочного времени

Спорт

Встреча, проходившая на стадионе «Луиджи Ферарес» в Генуе, завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев

Генуя, Италия, 23 сентября 2018, 13:31 — REGNUM  Миланский футбольный клуб «Интер» одержал победу в выездном матче над клубом «Сапдория» из Генуи в пятом туре чемпионата Италии серии А, сообщает 23 сентября сообщает Матч ТВ.

Встреча, проходившая на стадионе «Луиджи Ферарес» в Генуе, завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Причем «Интер» буквально вырвал победу у «Сампдории», после гола Марцелло Брозовича на последней минуте добавленного времени.

Также арбитры не засчитали несколько голов по ходу матча, воспользовавшись системой видеопомощи рефери.

По итогам матча «Интер» поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы, «Сампдория» находится на шестой.

В следующем туре чемпионата «Сампдория» сыграет на выезде 26 сентября с «Кальяри», а «Интер» примет в Милане команду «Фиорентина».

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