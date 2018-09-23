«Сибирь» проиграла в выездном матче с «Лучом»

Владивосток, , 13:32 — REGNUM Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» уступил в выездном матче 13-го тура ФНЛ владивостокской команде «Луч», сообщает 23 сентября Матч ТВ.

Матч, походивший во Владивостоке, закончился в пользу хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил на 77 минуте нападающий «Луча» Станислав Прокофьев.

После поражения «Сибирь», которая не может выиграть вот уже 7 матч подряд, находится на 17-й строчке турнирною таблицы с 10 очками. «Луч» же этой победой прервал свою шестиматчевую серию без побед и, набрав 14 очков, находится на 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Луч» 30 сентября примет у себя «Томь», а «Сибирь», тоже в домашнем матче и также 30 сентября, сыграет матч с «Балтикой».