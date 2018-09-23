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Сборная Тюменской области победила в эстафете на ЧР по летнему биатлону

Спорт

В составе победившей сборной команды выступали Виктория Сливко, Эмма Тимербулатова, Анастасия Галкина и Ирина Старых

Тюмень, 23 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Женская сборная по биатлону, выступающая за Тюменскую область, стала первой в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Об этом 23 сентября сообщает Союз биатлонистов России.

Согласно сообщению СБР, в составе победившей сборной команды выступали Виктория Сливко, Эмма Тимербулатова, Анастасия Галкина и Ирина Старых. Сборной Тюмени очень помогла точная стрельба и хороший ход на дистанции. На заключительном этапе эстафеты Ирина Старых смогла удержать лидерство своей команды, несмотря на плотно преследовавшую её Анастасию Морозову.

На втором месте представительницы ХМАО-Югры, которых подвела стрельба на первом этапе, однако девушки смогли финишировать с отставанием всего в 24,6 секунд от победителей. На третьем — биатлонистки Свердловской области с отставанием 1 минута 5,7 секунд.

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