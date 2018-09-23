Диего Симеоне: «Атлетико» провел лучший матч в сезоне чемпионата Испании

Мадрид, , 12:04 — REGNUM О том, что матч мадридского футбольного клуба «Атлетико» против клуба «Хетафе» стал лучшим для его команды в сезоне в чемпионате Испании по футболу, заявил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом 23 сентября сообщает испанская спортивная газета Marca.

«Мне кажется, что это был самый лучший наш матч в этом сезоне чемпионата Испании», — цитирует издание слова главного наставника «Атлетико». Кроме этого, Диего Симеоне отметил, что «Атлетико» владел мячом и полностью контролировал игру, поэтому «Хетафе» порой создавал угрозы, но это не приводило к очевидным опасным моментам.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Атлетико уверенно победил «Хетафе» в пятом туре испанской Примеры со счетом 2:0.