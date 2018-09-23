Раванелли покинул пост главного наставника киевского «Арсенала»

Киев, , 11:46 — REGNUM Об уходе бывшего игрока туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Италии Фабрицио Раванелли с поста главного тренера киевского клуба «Арсенал», сообщает 23 сентября официальный сайт киевской команды.

Итальянец подал в отставку после матча девятого тура футбольного чемпионата Украины, в котором киевский «Арсенал» уступил донецкому «Олимпику» со счетом 1:3. Руководство клуба приняло такое решение Раванелли.

Киевский «Арсенал» набрал 4 очка за время текущего чемпионата Украины и находится на последнем месте в турнирной таблице.

Отметим, Раванелли стал главным наставником киевского «Арсенала» 22 июня текущего года. Под его руководством клуб провел девять игр, из которых в одной победил, одну сыграл вничью и 7 — проиграл.