Марадона решил помочь пострадавшим от наводнения в Мексике

Мехико, , 11:57 — REGNUM О своем решении оказать материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям мексиканского штата Синалола объявил главный наставник мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Сианола» аргентинец Диего Марадона 23 сентября на официальной странице клуба в Twitter.

В своем видеообращении наставник мексиканского клуба выразил поддержку пострадавшим и призвал всех помочь финансово и морально пострадавшим от стихийного бедствия. Сам главный тренер «Дорадос де Сианола» планирует подписать 100 футбольных мячей, которые он затем хочет продать на аукционе. Вырученные за это деньги пойдут на помощь пострадавшим от наводнения.

Отметим, по причине непрекращающихся в мексиканском штате Сианола проливных дождей погибло несколько человек и пострадали некоторые населенные пункты.