Таунс подписал новый контракт с «Миннесотой» на 190 млн долларов

Сент-Пол, США, , 11:17 — REGNUM Баскетбольный клуб национальной баскетбольной ассоциации США (NBA) «Миннесота Тимбервулз» подписала новый контракт с 22-летним центровым команды Карлосом-Энтони Таунсом на сумму 190 млн долларов, сообщает 23 сентября ESPN.

Соглашение подписано сроком на пять лет и в нем также предусмотрены высокие бонусы за достижения игрока.

Сам Таунс после заключения нового контракта заявил, что он, участвуя в команде с 2015 года, уже стал частью клуба и теперь в 2018 году снова подтвердил свою верность клубу.

Отметим, в минувшем сезоне Карлос-Энтони Таунс провел 82 игры в регулярном чемпионате NBA, в которых в среднем набирал 21,3 очка за игру. Также в минувшем сезоне игрок принял участие в матче звезд NBA.