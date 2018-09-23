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Таунс подписал новый контракт с «Миннесотой» на 190 млн долларов

Спорт

Соглашение подписано сроком на пять лет и в нем также предусмотрены высокие бонусы за достижения игрока

Таунс подписал новый контракт с «Миннесотой» на 190 млн долларов
Dennis Adair
Карлос-Энтони Таунс

Сент-Пол, США, 23 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  Баскетбольный клуб национальной баскетбольной ассоциации США (NBA) «Миннесота Тимбервулз» подписала новый контракт с 22-летним центровым команды Карлосом-Энтони Таунсом на сумму 190 млн долларов, сообщает 23 сентября ESPN.

Соглашение подписано сроком на пять лет и в нем также предусмотрены высокие бонусы за достижения игрока.

Сам Таунс после заключения нового контракта заявил, что он, участвуя в команде с 2015 года, уже стал частью клуба и теперь в 2018 году снова подтвердил свою верность клубу.

Отметим, в минувшем сезоне Карлос-Энтони Таунс провел 82 игры в регулярном чемпионате NBA, в которых в среднем набирал 21,3 очка за игру. Также в минувшем сезоне игрок принял участие в матче звезд NBA.

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