В китайском Сиане стартовала вторая часть ралли-рейда «Шелковый путь»

Сиань, Китай, , 10:28 — REGNUM Торжественный старт второй части международного ралли-рейда «Шелковый путь» 2018 года был дан в китайском городе Сиань, сообщает 23 сентября официальный сайт ралли-рейда.

В церемонии открытия китайского этапа приняли участие замминистра спорта России Сергей Косилов и руководитель ралли-рейда «Шелковый путь» Владимир Чагин.

По сообщению официального сайта, Владимир Чагин обратился с приветственной речью к участникам соревнований. В ней он сказал, что старт «Шелкового пути» — это наглядная демонстрация стремительно развивающихся российско-китайских отношений, отметил совместную большую работу проведенную сторонами для организации этапа в Китае и пожелал участникам соревнований интереснейшей борьбы.

«Желаю всем экипажам интереснейшей борьбы, известным пилотам — титулов, а новичкам — опыта», — сказал Владимир Чагин.

Этап в Китае продлится с 23 по 28 сентября и пройдет по маршруту Сиань — Алашань-Юци.

Отметим, российский этап «Шелкового пути» 2018 года проходил с 21 по 27 июля по маршруту Астрахань-Москва и завершился на Красной площади столицы России. Его победителем среди грузовиков стал экипаж Каргинова-Николаева из команды «КАМАЗ-мастер».