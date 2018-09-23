Поветкин о состоянии после нокаута: всё нормально

Лондон, , 09:47 — REGNUM О своем состоянии, после полученного в 7 раунде боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе нокаута от Энтони Джошуа, рассказал российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин 23 сентября.

По словам Поветкина, со здоровьем у него все хорошо. На вопрос был ли нокаут тяжелым, российский боксер ответил: «Нет, всё нормально».

Также Александр Поветкин рассказал, что бой он, по его мнению, вел нормально, однако пропустил удар. «Ничего не сделаешь. Оказался Джошуа сильнее», — заявил российский боксер.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в 7-м раунде боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе. Это первый нокаут в карьере Поветкина.