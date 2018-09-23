Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
10:35:15 МСК

Поветкин о состоянии после нокаута: всё нормально

Спорт

По словам Поветкина, со здоровьем у него все хорошо

Лондон, 23 сентября 2018, 09:47 — REGNUM  О своем состоянии, после полученного в 7 раунде боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе нокаута от Энтони Джошуа, рассказал российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин 23 сентября.

По словам Поветкина, со здоровьем у него все хорошо. На вопрос был ли нокаут тяжелым, российский боксер ответил: «Нет, всё нормально».

Также Александр Поветкин рассказал, что бой он, по его мнению, вел нормально, однако пропустил удар. «Ничего не сделаешь. Оказался Джошуа сильнее», — заявил российский боксер.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в 7-м раунде боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе. Это первый нокаут в карьере Поветкина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить