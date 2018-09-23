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Джошуа пожелал Поветкину удачи после боя

Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа пожелал российскому спортсмену Александру Поветкину всего наилучшего

Лондон, 23 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Британский боксер Энтони Джошуа пожелал российскому спортсмену Александру Поветкину удачи 23 сентября в Twitter-аккаунте.

«Udachi Povetkin. All the best for your future (Всего наилучшего в будущем)», — написал Джошуа в Twitter.

К записи британский боксер приложил видео, на котором он подходит к Поветкину после боя. Джошуа уважительно приветствует недавнего соперника, и боксеры жмут руки.

Как сообщало ИА REGNUM, бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа прошел в Лондоне 22 сентября. Боксеры сражались за звание лучшего боксера в мире по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. В 7-м раунде Джошуа удалось отправить Поветкина в нокаут, защитив чемпионский титул.

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