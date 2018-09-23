«Трудный соперник»: Джошуа рассказал о победе над Поветкиным

Лондон, , 03:47 — REGNUM Британец Энтони Джошуа признался, что победа над российским боксером Александром Поветкиным далась ему нелегко. Об этом сообщает Sky Sports.

«Поветкин — очень трудный соперник, и он доказал это сегодня», — сказал Джошуа.

По его словам, у российского боксера сильные удары в голову, но слабые в корпус. Джошуа, победивший нокаутом, пояснил, что «нашел свой удар правой».

В первой половине боя преимущество было на стороне Поветкина: он провел несколько точных ударов. Однако в четвертом раунде российский боксер получил рассечение, в седьмом — нокдаун. Поветкин смог встать, однако пропустил еще несколько ударов, после чего бой был прекращен.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Лондоне прошел поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Российскому боксеру после поражения потребовалась первая помощь — он дышал с помощью кислородной маски. Нокаут от Джошуа стал первым в карьере Поветкина.

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