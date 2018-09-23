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Джошуа нокаутировал Поветкина в бою за чемпионский титул

Спорт

Поединок завершился на 7-м раунде

Лондон, 23 сентября 2018, 01:49 — REGNUM  Британец Энтони Джошуа победил российского боксера Александра Поветкина в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Поединок состоялся 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В 7-м раунде Джошуа отправил Поветкина в нокаут.

Российскому боксеру после поражения потребовалась первая помощь — он дышал с помощью кислородной маски. Нокаут от Джошуа стал для Поветкина первым в карьере. Ранее боксер терпел поражение лишь однажды.

На счету Поветкина — 35 побед, из них 24 — нокаутом. Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (из них нокаутом 21).

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