«Атлетико» уверенно одолел «Хетафе» в 5-м туре Примеры

Мадрид, , 21:26 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» в рамках 5-го тура испанской Примеры 2018/19 был разыгран матч между командами «Хетафе» и «Атлетико». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 2:0.

Первый мяч на 14-й минуте матча в свои ворота забил 25-летний испанский защитник Давид Сория — 0:1. На исходе первой трети второй половины матча чемпион мира 2018-го года Тома Лемар удвоил преимущество «матрасников» — 0:2. Для француза этот гол стал первым в составе «Атлетико».

Статистика матча («Хетафе"/"Атлетико»)

Удары 10/5

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения 49%/51%

Поданные угловые ½

Нарушения правил 11/15

Набрав 8 очков «Атлетико» (Мадрид) поднялся на 5-ю строчку в таблице лиги. «Хетафе» с 7-ю очками опустился на 6-е место.

Стартовые составы на матч:

«Хетафе»: Сория, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо, Дьеду, Арамбарри, Анхель, Молина.

«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Сауль, Коке, Родриго, Гризманн, Лемар, Коста.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Желтые каточки: Суарес — 56, Сауль — 82, Хуанфран — 84.

Красные карточки: Алехо — 67.

Голы: Сория (авг) 14 — 0:1, Лемар 60 — 0:2.