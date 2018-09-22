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«Шальке-04» потерпел четвертое подряд поражение в сезоне Бундеслиги

Спорт

Одержав 4-ю подряд победу и набрав 12 очков «Бавария» вновь возглавила турнирную таблицу. «Шальке-04» без очков остался на предпоследнем место в «зоне вылета»

«Шальке-04» потерпел четвертое подряд поражение в сезоне Бундеслиги
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Стадион «Фельтинс-Арена»

Берлин, 22 сентября 2018, 21:23 — REGNUM  22 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Бавария». Матч завершился уверенной победой гостей.

Первый мяч в дебюте матча забил лидер национальной сборной Колумбии Хамес Родригес после передачи Джошуа Киммиха — 0:1. На экваторе второй половины матча Роберт Левандовски удвоил преимущество мюнхенской команды точным ударом с пенальти — 0:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Бавария»)

Удары 8/13

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 33%/67%

Поданные угловые 0/8

Нарушения правил 12/10

Одержав 4-ю подряд победу и набрав 12 очков «Бавария» вновь возглавила турнирную таблицу. «Шальке-04» без очков остался на предпоследнем место в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Сане, Налдо, Мак-Кенни, Ди Санто, Руди, Калиджури, Шопф, Ут, Эмболо.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Родригес, Горецка, Рибери, Мюллер, Левандовски.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Желтые каточки: Налдо — 32, Калиджури — 42, Вагнер — 90.

Голы: Родригес 8 — 0:1, Левандовски (пен) 8 — 0:2.

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