«Фиорентина» разгромила «СПАЛ» в матче чемпионата Италии

Рим, , 20:57 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Артемио Франки» в рамках 5-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 был разыгран матч между командами «Фиорентина» и «СПАЛ». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «фиалок».

Первый мяч на 18-й минуте матча забил арендованный из «Ювентуса» форвард национальной сборной Хорватии Марко Пьяца — 1:0. Через 10 минут Никола Миленкович удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Жордана Верету — 2:0. В дебюте второй половины матча Федерико Кьеза довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Фиорентина"/"СПАЛ»)

Удары 15/5

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 53%/47%

Поданные угловые 10/1

Нарушения правил 7/12

Одержав третью победу в сезоне и набрав 10 очков «Фиорентина» поднялась на 2-ю строчку. «СПАЛ» с 9-ю очками опустился на 5-е место.

Стартовые составы на матч:

«Фиорентина»: Лафонт, Бираги, Миленкович, Песселья, Уго, Жерсон, Верету, Бенасси, Симеоне, Пьяца, Кьеза.

«СПАЛ»: Гомис, Сионек, Викари, Миссироли, Фелипе, Куртич, Лаццари, Скьяттаррелла, Фарес, Антенуччи, Петанья.

Главный арбитр матча: Давиде Черсини.

Желтые каточки: Бираги — 33, Скьяттарелла — 55, Куртич — 73.

Голы: Пьяца 18 — 1:0, Миленкович 28 — 2:0, Кьеза 56 — 3:0.