«Уфа» и «Ростов» голов не забили

Ростов-на-Дону, 22 сентября 2018, 20:56 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Ростов Арена» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Ростов» и «Уфа». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Ростов"/"Уфа»)
Удары 7/3
Удары в створ ворот 0/1
Процент владения 59%/41%
Поданные угловые 2/7
Нарушения правил 9/14
Набрав 15 очков «Ростов» укрепился на 2-й строчке. «Уфа» с 5-ю баллами осталась на 15-й строчке в «зоне вылета».
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гулиев, Салетрос, Гацкан, Сигурдарсон, Ионов.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Тилл, Живоглядов, Кротов, Сысуев, Игбун.
Главный арбитр матча: Василий Казарцев.
Желтые каточки: Игбун — 17, Вилюш — 29, Табидзе — 71, Йокич — 87.