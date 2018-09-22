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«Уфа» и «Ростов» голов не забили

Спорт

Набрав 15 очков «Ростов» укрепился на 2-й строчке. «Уфа» с 5-ю баллами осталась на 15-й строчке в «зоне вылета»

«Уфа» и «Ростов» голов не забили
Иллюстрация: Kremlin.ru
Стадион «Ростов Арена»

Ростов-на-Дону, 22 сентября 2018, 20:56 — REGNUM  22 сентября на стадионе «Ростов Арена» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Ростов» и «Уфа». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Ростов"/"Уфа»)

Удары 7/3

Удары в створ ворот 0/1

Процент владения 59%/41%

Поданные угловые 2/7

Нарушения правил 9/14

Набрав 15 очков «Ростов» укрепился на 2-й строчке. «Уфа» с 5-ю баллами осталась на 15-й строчке в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гулиев, Салетрос, Гацкан, Сигурдарсон, Ионов.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Тилл, Живоглядов, Кротов, Сысуев, Игбун.

Главный арбитр матча: Василий Казарцев.

Желтые каточки: Игбун — 17, Вилюш — 29, Табидзе — 71, Йокич — 87.

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