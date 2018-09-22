«Ливерпуль» оправдал ожидания и одержал крупную победу над «Саутгемптоном»

Лондон, , 18:58 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Энфилд» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Противостояние завершилось уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 3:0.

На 10-й минуте Уэсли Худт подставил свою команду, срезав мяч в ворота Аелекса МакКарти — 1:0. Через 11 минут Жоэль Матип удвоил преимущество «мерсиайдцев», замкнув навес Трента Александера-Арнольда — 2:0. Под занавес первой половины форвард национальной сборной Египта Мохаммед Салах довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Саутгемптон»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения 55%/45%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 7/10

Набрав 18 очков «Ливерпуль» продолжил свое победное шествие в сезоне. «Саутгемптон» с 5-ю очками остался на 14-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Мане, салах, Хендерсон, Шакири, Фирмино.

«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Худт, Бертранд, Соареш, Ромеу, Лемина, Редмонд, Хейберг, Таргетт, Лонг.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Желтые каточки: Ромеу — 34, Лемина — 56.

Голы: Худт (авг) 10 — 0:1, Матип 21 — 2:0, Салах 45 — 3:0.