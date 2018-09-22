«Лестер» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом» в матче АПЛ

Лондон, , 18:54 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Кинг Пауэр» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Хаддерсфилд». Противостояние завершилось уверенной победой «лис» со счетом 3:1.

На 5-й минуте центральный датский защитник Матиас Йоргенсен открыл счет, замкнув передачу Лорана Депуатра — 0:1. Через 14 минут Келечи Ихеаначо вновь сделал счет равным — 1:1. На экваторе второй половины матча новичок «лис» Джеймс Мэддисон вывел свою команду вперед — 2:1. Через 9 минут Джейми Варди удвоил преимущество своей команды — 3:1.

Статистика матча («Лестер Сити"/"Хаддерсфилд»)

Удары 11/7

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения 55%/45%

Поданные угловые 2/1

Нарушения правил 10/12

Набрав 9 очков «Лестер» поднялся на 8-ю строчку. «Хаддерсфилд» с 2-мя баллами остался на последнем месте в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Магуайр, Даниэль, Менди, Ндиди, Геззаль, Варди, Ихеаначо.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, Биллинг, Качунга, Муй, ван ла Парра, Депуатр.

Главный арбитр матча: Давид Кут.

Желтые каточки: Ндиди — 18, Геззаль — 43, Конголо — 47.

Голы: Йоргенсен 5 — 0:1, Ихеаначо 19 — 1:1, Мэддисон 66 — 2:1, Варди 75 — 3:1.