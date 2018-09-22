«Нюрнберг» забил два безответных мяча в ворота «Ганновера-96»

Берлин, , 18:32 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Грундиг-Штадион» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Нюрнберг» и «Ганновер-96». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

На 76-й минуте Вальдемар Антон срезал мяч в свои ворота — 1:0. В следующей же атаке Торлес Кнолл удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Микаэля Ишака — 2:0.

Статистика матча («Нюрнберг"/"Ганновер-96»)

Удары 14/7

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения 54%/46%

Поданные угловые 9/3

Нарушения правил 14/8

«Нюрнберг», набрав 5 очков, поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице дивизиона. «Ганновер-96» с 2-мя баллами остался в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Нюрнберг»: Бредлов, Валентини, Лейболд, Мюль, Марграйттер, Беренс, Петрак, Фукс, Ишак, Кубо, Варджил.

«Ганновер-96»: Эссер, Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Соуза, Харагути, Бебу, Швеглер, Вуд, Фюллькруг

Главный арбитр матча: Бастиан Данкерт.

Желтые каточки: Вирджил — 14, Швеглер — 18, Петрак — 64, Лёвен — 66.

Красные карточки: Альборнос — 29.

Забитые мячи: Антон (авг) 76 — 1:0, Кнолл 77 — 2:0.