«Фрайбург» уверенно переиграл «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Берлин, , 18:28 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Вольфсбург» и «Фрайбург». Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

На 7-й минуте матча 21-летний форвард национальной сборной Венгрии Роланд Саллай вывел гостей вперед после передачу Лукаша Кюблера — 0:1. Через 14 минут Нильс Петерсен удвоил преимущество «Фрабурга», добив мяч в пустые ворота после неудачно реализованного пенальти — 0:2. В дебюте второй половины Маке Франц довел счет до разгромного — 0:3. Через 10 минут центральный нападающий сборной Швейцарии Адмир Мехмеди вернул «волков» в игру — 3:1.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Фрайбург»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 7/8

Процент владения 65%/35%

Поданные угловые 7/6

Нарушения правил 11/14

С 7-ю очками «Вольфсбург» опустился на 6-ю строчку. «Фрайбург», одержав первую победу и набрав 4 очка, поднялся на 12-е место.

Стартовые составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Камачо, Герхардт, Арнольд, Штеффен, Вегорст, Мехмеди.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Франц, Саллай, Кох, Хефлер, Террацино, Петерсен.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Желтые каточки: Саллай — 26, Хефлер — 75, Нидерлехнер — 90+1.

Не реализованные пенальти: Петерсен — 21.

Голы: Саллай 7 — 0:1, Петерсен 21 — 0:2, Франц 51 — 0:3, Мехмеди 61 — 1:3.