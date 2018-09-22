«Фрайбург» уверенно переиграл «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Берлин, 22 сентября 2018, 18:28 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Вольфсбург» и «Фрайбург». Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
На 7-й минуте матча 21-летний форвард национальной сборной Венгрии Роланд Саллай вывел гостей вперед после передачу Лукаша Кюблера — 0:1. Через 14 минут Нильс Петерсен удвоил преимущество «Фрабурга», добив мяч в пустые ворота после неудачно реализованного пенальти — 0:2. В дебюте второй половины Маке Франц довел счет до разгромного — 0:3. Через 10 минут центральный нападающий сборной Швейцарии Адмир Мехмеди вернул «волков» в игру — 3:1.
Статистика матча («Вольфсбург"/"Фрайбург»)
Удары 14/11
Удары в створ ворот 7/8
Процент владения 65%/35%
Поданные угловые 7/6
Нарушения правил 11/14
С 7-ю очками «Вольфсбург» опустился на 6-ю строчку. «Фрайбург», одержав первую победу и набрав 4 очка, поднялся на 12-е место.
Стартовые составы на матч:
«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Камачо, Герхардт, Арнольд, Штеффен, Вегорст, Мехмеди.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Франц, Саллай, Кох, Хефлер, Террацино, Петерсен.
Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.
Желтые каточки: Саллай — 26, Хефлер — 75, Нидерлехнер — 90+1.
Не реализованные пенальти: Петерсен — 21.
Голы: Саллай 7 — 0:1, Петерсен 21 — 0:2, Франц 51 — 0:3, Мехмеди 61 — 1:3.