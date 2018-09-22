«Хоффенхайм» упустил победу над «Боруссией» в конце матча

Берлин, , 18:25 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч под занавес первой половины забил 22-летний бразильский новичок «Хоффенхайма» Жоэлинтон — 1:0. На 84-й минуте вингер национальной сборной США Кристиан Пулишич сравнял счет, замкнув прострел Марко Ройса — 1:1.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия»)

Удары 14/6

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения 53%/47%

Поданные угловые 4/4

Нарушения правил 11/11

Набрав 8 очков «Боруссия» продлила свою беспроигрышную серию до 4-х матчей и поднялась на 3-ю позицию. «Хоффенхайм» с 4-мя баллами идет на 10-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Пош, Брене, Гриллич, Битенкур, Шульц, Цубер, Крамарич, Жоэлитон.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Диалло, Шмельцер, Пищек, Дауд, Кагава, Витсель, Вульф, Ройс.

Главный арбитр матча: Харм Осмерс.

Желтые каточки: Дауд — 21, Пош — 56, Нортвейт — 90+1.

Красные карточки: Диалло — 76.

Голы: Жоэлинтон 44 — 1:0, Пулишич 84 — 1:1.