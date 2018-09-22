«Хоффенхайм» упустил победу над «Боруссией» в конце матча

Берлин, 22 сентября 2018, 18:25 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч под занавес первой половины забил 22-летний бразильский новичок «Хоффенхайма» Жоэлинтон — 1:0. На 84-й минуте вингер национальной сборной США Кристиан Пулишич сравнял счет, замкнув прострел Марко Ройса — 1:1.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия»)
Удары 14/6
Удары в створ ворот 6/2
Процент владения 53%/47%
Поданные угловые 4/4
Нарушения правил 11/11
Набрав 8 очков «Боруссия» продлила свою беспроигрышную серию до 4-х матчей и поднялась на 3-ю позицию. «Хоффенхайм» с 4-мя баллами идет на 10-м месте.
Стартовые составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Пош, Брене, Гриллич, Битенкур, Шульц, Цубер, Крамарич, Жоэлитон.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Диалло, Шмельцер, Пищек, Дауд, Кагава, Витсель, Вульф, Ройс.
Главный арбитр матча: Харм Осмерс.
Желтые каточки: Дауд — 21, Пош — 56, Нортвейт — 90+1.
Красные карточки: Диалло — 76.
Голы: Жоэлинтон 44 — 1:0, Пулишич 84 — 1:1.