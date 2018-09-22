«Парма» одержала уверенную победу над «Кальяри»

Рим, , 17:57 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Эннио Тардини» в рамках 5-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 был разыгран матч между командами «Парма» и «Кальяри». Победителем противостояния стали хозяева — 2:0.

На экваторе первой половины матча 26-летний форвард Роберто Инглезе, арендованный из «Наполи», открыл счет — 1:0. В дебюте второго тайма Жервиньо удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Парма"/"Каляьри»)

Удары 14/13

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения 31%/69%

Поданные угловые 4/8

Нарушения правил 13/4

Набрав 7 очков «Парма» временно поднялась на 7-ю строчку. «Кальяри» с 5-ю баллами опустилась на 13-е место.

Стартовые составы на матч:

«Парма»: Сепе, Якопин, Димарко, Алвеш, Гальоло, Штулац, Барилла, Ригони, Ди Гаудио, Жервиньо, Инглезе.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис, Срна, Романья, Брадарич, Педро, Барелла, Ионицэ, Черри, Сау.

Главный арбитр матча: Джампаоло Кальварезе.

Желтые каточки: Гальоло — 32, Сау — 34, Барилла — 69.

Голы: Инглезе 20 — 1:0, Жервиньо 48 — 2:0.