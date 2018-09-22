Гол Александра Митровича помог «Фулхэму» избежать поражения от «Уотфорда»

Лондон, , 16:20 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Крейвен Коттедж» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Футбольной Премьер-лиги был разыгран матч между командами «Фулхэм» и «Уотфорд». По итогам 90 минут победитель не был выявлен — 1:1.

Первый мяч на 2-й минуте забил 27-летний английский нападающий Эндри Грэй — 0:1. Для него этот гол стал третьим в сезоне. На 78-й минуте таранный форвард национальной сборной Сербии Александр Митрович сделал счет равным и спас хозяев от поражения — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Лусиано Вьетто.

Статистика матча («Фулхэм"/"Уотфорд»)

Удары 12/10

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения 62%/38%

Поданные угловые 6/7

Нарушения правил 10/9

Набрав 13 очков «Уотфорд» занял 4-е место в турнирной таблице дивизона. «Фулхэм» с 5-ю очками укрепился на 15-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Фулхэм»: Беттинелли, Сесеньон, Чемберс, Фосу-Менса, Мосон, Макдональд, Юхансен, сери, Митрович, Шюррле, Вьетто.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Кэткарт, Холебас, Кабаселе, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Дини, Грэй.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Желтые каточки: Мосон — 30, Фосу-Менса — 32, Холебас — 58.

Голы: Грэй 2 — 0:1, Митрович 78 — 1:1.