«Алавес» разгромил «Райол Вальекано» в матче испанской Примеры — 5:1

Мадрид, , 15:56 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч между командами «Райо Вальекано» и «Алавес» в рамках 5-го тура испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой баскского коллектива.

Первый мяч на 8-й минуте матча забил испанский правый атакующий защитник Химо — 0:1. Через 22 минуты Рауль Де Томас вновь сделал счет равным — 1:1. В последней трети первой половины Ибай Гомес вывел гостей вперед — 1:2. На 56-й минуте Хонатан Кальери удвоил преимущество «Алавеса» По счету — 1:3. Голевую передачу на свой счет записал Йон Гвидетти. Через 21 минуту Ибай Гомес оформил дубль — 1:4. В компенсированное время Бурги довел счет до разгромного — 1:5.

Статистика матча («Райол Вальекано"/"Алавес»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 54%/46%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 11/10

Набрав 10 очков «Алавес» временно поднялся на 3-ю позицию в таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» с 3-мя очками остался в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Райо Вальекано»: Гарсия, Морено, Амат, Адвинкула, Ба, Элустондо, Трехо, Какута, Имбула, Гарсия, де Томас.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Марипан, Химо, Гомес, Брашанац, Мубарак, Хони, Гвидетти, Кальери.

Главный арбитр матча: Адриан Кордеро.

Желтые каточки: Дуарте — 23, Агиррегабирия — 83, Имбула — 90+4.

Красные карточки: Ба — 35.

Голы: Химо 8 — 0:1, Де Томас 30 — 1:1, Гомес 34 — 1:2, Кальери 56 — 1:3, Гомес 77 — 1:4, Бурги 90+5 — 1:5.