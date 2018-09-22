Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

Лозанна, Швейцария, , 15:54 — REGNUM Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская спортсменка Мария Ласицкене вошла в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2018 году, сообщает 22 сентября официальный Twitter Европейской легкоатлетической ассоциации.

За это звание наравне с Ласицкине поборются немецкая спортсменка Кристин Хуссонг (метание копья), британка Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции), Сифан Хассан из Нидерландов (бег на средние и длинные дистанции), представительница Испании Мария Перес (спортивная ходьба), ещё одна британка Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции) и ещё несколько спортсменок из разных стран Европы.

Голосование за кандидатов продлится до 5 октября.

Отметим, Мария Ласицкене в 2018 году стала победительницей нескольких этапов Бриллиантовой лиги, в том числе и финального и победила как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы.