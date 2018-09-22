Суббота, 22 Сентября 2018 года
16:08:30 МСК

Александр Логинов стал победителем спринта на ЧР по летнему биатлону

Спорт

Логинов прошел дистанцию без промахов и показал итоговое время 23 минуты 65,0 секунд

Тюмень, 22 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Выступающий за Тюмень биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в Тюмени. Об этом 22 сентября сообщает Союз биатлонистов России.

Логинов прошел дистанцию без промахов и показал итоговое время 23 минуты 65,0 секунд. На втором месте выступающий за Санкт-Петербург Дмитрий Малышко — +34,9 секунды к времени победителя и один промах, на третьем — представитель Ханты-Мансийского АО Петр Пащенко — +53,3 секунды и два промаха.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, выступающая за Ямало-Ненецкий округ биатлонистка Кристина Ильченко стала первой в спринте у женщин на дистанции 7,5 км.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить