Александр Логинов стал победителем спринта на ЧР по летнему биатлону

Тюмень, , 15:33 — REGNUM Выступающий за Тюмень биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в Тюмени. Об этом 22 сентября сообщает Союз биатлонистов России.

Логинов прошел дистанцию без промахов и показал итоговое время 23 минуты 65,0 секунд. На втором месте выступающий за Санкт-Петербург Дмитрий Малышко — +34,9 секунды к времени победителя и один промах, на третьем — представитель Ханты-Мансийского АО Петр Пащенко — +53,3 секунды и два промаха.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, выступающая за Ямало-Ненецкий округ биатлонистка Кристина Ильченко стала первой в спринте у женщин на дистанции 7,5 км.