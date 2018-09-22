Сын Шумахера впервые возглавил общий зачет европейской «Формулы-3»

Шпильберг, Австрия, , 15:05 — REGNUM Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера впервые вышел в лидеры европейского чемпионата «Формула-3», пишет газета Zeit-Online.

22 сентября 19-летний Мик Шумахер выиграл первую гонку австрийского этапа на трассе Шпильберг. Его напарник по команде Prema, российский пилот Роберт Шварцман поднялся на вторую ступень подиума. Третьим стал испанец Алекс Палоу из команды Hitech.

Эта победа стала уже седьмой в этом сезоне для Шумахера-младшего. Он выходит в лидеры чемпионата, набрав 286 очков. Его главный соперник, британец Даниэль Тиктум (Red Bull) имеет 268 баллов в зачете пилотов.

До конца сезона «Формулы-3» остается 5 гонок. Сезон заканчивается 13−14 октября на немецкой трассе Хоккенхаймринг.

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