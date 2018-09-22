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Лука Модрич получил восемь месяцев условно за налоговые махинации

Спорт

Ему предоставят возможность заменить тюремный срок денежным штрафом в 60 тысяч евро

Лука Модрич получил восемь месяцев условно за налоговые махинации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лука Модрич покидает поле

Мадрид, 22 сентября 2018, 15:06 — REGNUM  Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно за неуплату налогов, сообщает 22 сентября Mundo Deportivo.

По информации издания, Модрич пошел на сделку по обвинению фискальных органов Испании против него и признал два пункта обвинения о налоговых махинациях. Также футболист согласился на 8-месячный условный срок в качестве сделки о принятии своей вины, который ему предоставят возможность заменить денежным штрафом в 60 тысяч евро.

Отметим, ранее против хорватского футболиста было выдвинуто обвинение в неуплате налогов с помощью компании из Люксембурга, которой руководила жена футболиста, на общую сумму 870 728 евро. С учетом штрафа в 320 тысяч евро, общая сумма, которую должен будет выплатить Модрич, составит 1,2 млн евро.

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Футбол
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