«Урал» победил «Енисей» в Красноярске в 8 туре РПЛ

Красноярск, , 14:39 — REGNUM Победой «Урала» закончилась встреча в Красноярске между клубами «Урал» и «Енисей» в восьмом туре футбольного чемпионата РПЛ, сообщает 22 сентября Матч ТВ.

В первом тайме в счете повели гости, после гола красноярского футболиста Дмитрия Семакина в свои ворота на 25-й минуте. Затем на 58-й минуте встречи Владимир Ильин увеличил разрыв в счете до двух мячей. Хозяева в итоге только смогли отыграть один матч на 59-й минуте голом Петра Занева. Итог матча 2:1 в пользу «Урала».

Это вторая победа клуба из Екатеринбурга в сезоне и по итогам встречи «Урал» с восемью очкам поднимается на 12-ю строчку турнирной таблицы. «Енисей» с пятью очками находится на 14-й и это поражение пятое для «Енисея» в текущем сезоне.