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Дер-Аргчинцев подписал контракт с хоккейным клубом «Торонто»

Спорт

Российский хоккеист получил номер 76 и стал самым молодым игроком, который был выбран на драфте НХЛ 2018 года

Торонто, Канада, 22 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  О подписании контракта между российским форвардом Семеном Дер-Аргчинцевым и хоккейным клубом «Торонто», сообщает 22 сентября пресс-служба клуба.

Российский хоккеист получил номер 76 и стал самым молодым игроком, который был выбран на драфте НХЛ 2018 года. Дер-Аргчинцев воспитанник школы «Крылья Советов», чей другой представитель Александр Романов задрафтован клубом «Монреаль».

Отметим, в прошлом сезоне Дер-Аргчинцев выступал в юниорской лиге Онтарио за клуб «Питерборо», в составе которого сыграл 68 матчей с результатом 51 очко (12 шайб и 39 результативных передач) с 18-ю минутами штрафа.

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