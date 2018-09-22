Суббота, 22 Сентября 2018 года
14:28:06 МСК

Томлянович победила Се Шувей и вышла в финал сеульского турнира

Спорт

Матч проходил в течение 2 часов 20 минут и закончился со счетом по сетам 6:4, 5:7, 6:4 в пользу австралийки

Томлянович победила Се Шувей и вышла в финал сеульского турнира
Tatiana
Айла Томлянович

Сеул, 22 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Австралийская спортсменка Айла Томлянович победила в полуфинальной схватке на теннисном турнире в Сеуле представительницу Тайваня Се Шувей, сообщает 22 сентября Sport 24.

Матч проходил в течение 2 часов 20 минут и закончился со счетом по сетам 6:4, 5:7, 6:4 в пользу австралийки. Томлянович сделал 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 18 возможных. На счету её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных из 6 возможных брейк-пойнтов.

В финале австралийской спортсменке предстоит встреча с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс.

Отметим, призовой фонд турнира в Сеуле составляет 250 тысяч долларов, соревнования продлятся до 23 сентября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить