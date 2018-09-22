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«Барселона» интересуется Андером Эррерой

Спорт

Год назад клуб из Каталонии отказался от идеи покупки Эрреры, однако этой зимой готов возобновить свои усилия в этом направлении

«Барселона» интересуется Андером Эррерой
henrikalexandersen
Андер Эррера

Барселона, Испания, 22 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  Испанский клуб «Барселона» может приобрести в свой состав полузащитника клуба «Манчестер юнайтед» испанца Андера Эрреру во время ближайшей возможности такого трансфера, сообщает 22 сентября The Sun.

Год назад клуб из Каталонии отказался от идеи покупки Эрреры, однако этой зимой готов возобновить свои усилия в этом направлении. Текущий контракт испанского специалиста с «МЮ» рассчитан на срок до конца текущего сезона и пока не продлен. Этим и намерены воспользоваться в «Барселоне».

Отметим, 29-летний полузащитник играет за «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл в двух матчах за клуб и провел на поле в общей сложности 69 минут.

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