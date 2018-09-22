Актер Дмитрий Назаров опубликовал новые стихи в адрес «Спартака»

Москва, , 13:58 — REGNUM Новое стихотворение в адрес московского футбольного клуба «Спартак» опубликовал московский актер Дмитрий Назаров, ярый болельщик красно-белых, в своем Instagram 22 сентября.

В своем стихотворении актер призывает футбольную команду достойно ответить грозненскому «Ахмату» и венскому «Рапиду», встречи с которыми «Спартак» ранее проиграл, в предстоящих ответных матчах, а также достойно сыграть с ЦСКА в 8 туре РПЛ. Причем особо подчеркивает, что речь не идет о ничьей.

Кроме этого Дмитрий Назаров несколько раз повторяет строчку: «Но я ни слова о Каррере».

Отметим, ранее после проигрыша московской команды в 7 туре РПЛ от «Ахмата», Дмитрий Назаров написал и опубликовал стихотворение, в котором назвал главного наставника «Спартака» «гусем». Два игрока клуба защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые поставили под этим стихотворением отметку «Нравится», были впоследствии отстранены от тренировок в команде.