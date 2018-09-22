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Чемпионкой мира по рукопашному бою стала спортсменка из Казахстана

Спорт

Чемпионат проходит в Туле

Астана, 22 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Зарина Канафина стала чемпионкой мира по рукопашному бою в весовой категории до 65 кг, сообщили 22 сентября в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области.

В соревнованиях, которые проходят в Туле, принимают участие 300 спортсменов из 37 стран мира. Поединки проходят в возрастной категории до 18 лет, а также среди юниоров до 21 года в 47 весовых категориях. Канафина победила рукопашниц из России и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября дзюдоист из Казахстана Ерлан Серикжанов завоевал второе место на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 66 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанский дзюдоист стал серебряным призером чемпионата мира в Баку

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