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Алина Загитова считает, что у ней нет звездной болезни

Спорт

Российская фигуристка заявила, что она не хочет «чтобы люди думали, что у меня появилась звездная болезнь, этого не произошло»

Алина Загитова считает, что у ней нет звездной болезни
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алина Загитова

Москва, 22 сентября 2018, 13:07 — REGNUM  Об отсутствии у себя звездной болезни и о том, что с возрастом у неё выработался более серьезный поход ко всему, рассказала чемпионка зимней Олимпиады-2018 по фигурному катанию Алина Загитова. Интервью с ней опубликовано 22 сентября на сайте Международного союза конькобежцев.

По словам Загитовой, она становится более серьезной с возрастом в отношении ко всему и более ответственной. «Например, когда во время тренировки тренер говорит мне, что я должна выполнить три прыжка, я не могу не сделать этого», — отметила российская фигуристка.

Также российская фигуристка заявила, что она не хочет «чтобы люди думали, что у меня появилась звездная болезнь, этого не произошло». И добавила, что старается быть спокойным, обычным человеком.

Кроме этого олимпийская чемпионка рассказала, что, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира, она настроена на борьбу и в новом сезоне постарается показать более чистое и зрелое катание.

Отметим, как ранее сообщали СМИ, Алина Загитова не смогла принять участие в в турнире Ondrej Nepela Trophy в Братиславе 20−22 сентября, из-за неправильно оформленного согласия на выезд.

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Фигурное катание
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