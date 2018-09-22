Алина Загитова считает, что у ней нет звездной болезни

Москва, , 13:07 — REGNUM Об отсутствии у себя звездной болезни и о том, что с возрастом у неё выработался более серьезный поход ко всему, рассказала чемпионка зимней Олимпиады-2018 по фигурному катанию Алина Загитова. Интервью с ней опубликовано 22 сентября на сайте Международного союза конькобежцев.

По словам Загитовой, она становится более серьезной с возрастом в отношении ко всему и более ответственной. «Например, когда во время тренировки тренер говорит мне, что я должна выполнить три прыжка, я не могу не сделать этого», — отметила российская фигуристка.

Также российская фигуристка заявила, что она не хочет «чтобы люди думали, что у меня появилась звездная болезнь, этого не произошло». И добавила, что старается быть спокойным, обычным человеком.

Кроме этого олимпийская чемпионка рассказала, что, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира, она настроена на борьбу и в новом сезоне постарается показать более чистое и зрелое катание.

Отметим, как ранее сообщали СМИ, Алина Загитова не смогла принять участие в в турнире Ondrej Nepela Trophy в Братиславе 20−22 сентября, из-за неправильно оформленного согласия на выезд.