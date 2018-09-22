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Роджер Федерер и Новак Джокович проиграли в парном разряде кубка Лэйвера

Спорт

На одной из подач Джокович вместо корта соперников попал в спину Федереру, однако швейцарец на это не обиделся

Чикаго, США, 22 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Швейцарский и сербский теннисисты Роджер Федерер и Новак Джокович, являющиеся экс-первыми ракетками мира, проиграли в парном разряде выставочного турнира Лэйвера, проходящем в Чикаго, южноафриканцу Кевину Андерсону и представителю США Джеку Соку. Об этом 22 сентября сообщает Sport 24.

Бывшие первые ракетки впервые в своей карьере играли друг с другом и представляли на турнире сборную Европы. Матч продолжался в течение 1 часа 39 минут и закончился со счетом по сетам 7:6 (7:5), 3:6, 6:10, в пользу южноафриканского и американского теннисистов, представляющих на турнире сборную мира. Джокович и Федерер допустили две двойные ошибки по ходу матча.

Также можно отметить, что на одной из подач Джокович вместо корта соперников попал в спину Федереру, однако швейцарец на это не обиделся.

По итогам матча сборная мира взяла свое первое очко на турнире. Ранее сборная Европы выиграла первые три матча дня.

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