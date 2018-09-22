Кристина Ильченко стала чемпионкой России в спринте летнего биатлона

Тюмень, , 12:31 — REGNUM Кристина Ильченко, представляющая Ямало-ненецкий автономный округ, стала победительницей в спринте чемпионата России по летнему биатлону, проходящему в Тюмени, сообщает 22 сентября Союз биатлонистов России.

Победный результат Ильченко составил 22 минуты и 10,9 секунд при двух промахах. На втором месте представительница Красноярска с результатом +7,7 секунды от победительницы при двух промахах, на третьем — Ульяна Кайшева, отставание которой +23.4 секунды от лидера с одним промахом.

По итогам гонки Ильченко так прокомментировала свою победу: «Гонка далась тяжело. Может быть, по биополям выпал не самый удачный день. Но мне помогала стрельба — только два промаха. Этот компонент у меня обычно хромал. Надеюсь, больше не будет», — приводит слова Кристины Ильченко сайт Союза биатлонистов России.

Отметим, на соревнования в Тюмени приехали не все ведущие биатлонистки России, некоторые пропускают их, готовясь по индивидуальным планам к зиме.