Суббота, 22 Сентября 2018 года
12:54:14 МСК

Наоми Осако встретится с Каролиной Плишковой в финале турнира в Токио

Спорт

Матч за первое место состоится в Токио 23 сентября в 6:00 мск

Наоми Осако встретится с Каролиной Плишковой в финале турнира в Токио
JC
Наоми Осака

Токио, 22 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осако вышла в финал теннисного турнира в Токио, одержав победу над итальянской спортсменкой Камиллой Джроджи, сообщает 22 сентября Sport 24.

Японская теннисистка победила итальянку без каких-либо проблем: матч со счетом по сетам 6:2, 6:3 закончился в течение 1 часа и 11 минут в пользу Осака.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября первой участницей финала турнира в Токио стала чешская теннисистка Каролина Плишкова, ранее обыгравшая в полуфинале Донну Векич. Именно она и станет соперницей Осака по финальному матчу, который состоится в Токио 23 сентября в 6:00 мск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить