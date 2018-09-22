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Оливье Жиру может перейти в «Бешикташ»

Спорт

Футболист является главной трансферной целью турецкого клуба

Оливье Жиру может перейти в «Бешикташ»
Ronnie Macdonald
Оливье Жиру

Лондон, 22 сентября 2018, 11:37 — REGNUM  Нападающий футбольного клуба «Челси» и сборной Франции Ольвье Жиру является главной трансферной целью турецкого клуба «Бешикташ», сообщает 22 сентября интернет-портал Fanatik.

По данным издания, 31-летним игроком интересовался «Марсель», однако сам Жиру заявил, что не хотел бы возвращаться во французский чемпионат.

В данный момент Оливье Жиру играет за клуб «Челси», с которым подписал контракт на 18 месяцев с возможностью продления по окончании сезона. Также отмечается, что «Бешикташ» уже пытался в январе текущего года получить француза в свой состав.

Отметим, в текущем сезоне французский полузащитник сыграл пять матчей в английской премьер лиге за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами.

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Футбол
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