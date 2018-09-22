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Тренер «Монако»: Головин является игроком высокого уровня

Спорт

«Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых футболистов команды», — заявил Леонарду Жардим

Тренер «Монако»: Головин является игроком высокого уровня
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Головин

Монако, 22 сентября 2018, 11:50 — REGNUM  Алексей Головин является игроком высокого уровня и станет одним из ключевых футболистов команды, считает главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим. Его мнение 22 сентября приводит пресс-служба клуба.

По сообщению пресс-службы, Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник имеет большой опыт выступлений на международном уровне за сборную России и на еврокубках на уровне клубов. Также главный наставник «Монако» отметил, что Головин провел на тренировках в общей группе всего неделю и ему необходимо еще какое-то время.

«Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых футболистов команды», — заявил Леонарду Жардим.

Отметим, ранее 21 сентября Алексей Головин вышел на 72-ой минуте матча «Монако» против «Нима», закончившегося с ничейным счетом 1:1.

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