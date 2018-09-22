Суббота, 22 Сентября 2018 года
11:42:25 МСК

Илья Ковальчук: мне все нравится в КХЛ

Спорт

Кроме этого российский форвард «Лос-Анджелеса» отметил, что хоккей — самый популярный в России вид спорта, а СКА — команда за которую играл Ковальчук, делала все для победы и реализации игроков в спорте

Илья Ковальчук: мне все нравится в КХЛ
mark6mauno
Илья Ковальчук

Лос-Анджелес, США, 22 сентября 2018, 10:50 — REGNUM  Перешедший из хоккейного санкт-петербургского клуба СКА в состав «Лос-Анджелес Кингз» российский нападающий Илья Ковальчук рассказал о своих положительных впечатлениях о КХЛ, его слова 22 сентября приводит издание ESPN.

По мнению Ковальчука, КХЛ — отличная лига, потому что не все могут играть в НХЛ, кто-то из Европы хочет быть поближе к дому. КХЛ это также молодая, быстрорастущая лига, у которой много новых стадионов и поклонников.

Кроме этого российский форвард «Лос-Анджелеса» отметил, что хоккей — самый популярный в России вид спорта, а СКА — команда за которую играл Ковальчук, делала все для победы и реализации игроков в спорте.

«Мне нравится все в КХЛ», — сказал ESPN в заключение Ковальчук.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, команда хоккейного клуба «Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в предсезонном матче с разгромным счетом 5:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить