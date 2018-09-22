Суббота, 22 Сентября 2018 года
11:43:17 МСК

«Сассуоло» победил «Эмполи» в пятом туре чемпионата Италии

Спорт

Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу «Сассуоло»

«Сассуоло» победил «Эмполи» в пятом туре чемпионата Италии
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Пропустил мяч

Сассуоло, Италия, 22 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Футбольный клуб «Сассуоло» одержал победу в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии над командой «Эмполи», сообщает 22 сентября Sport 24.

Счет уже на первой минуте открыли гости голом Франческо Каптуо, однако хозяев это не обескуражило и на 13-й минуте Кевин-Принс Боатенг сравнял счет, а затем Джанмарко Феррари на 57-й и Федерико Де Франческо на 85-й минутах окончательно закрепили победу хозяев. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу «Сассуоло».

Также нужно отметить, что на 71-й минуте «Эмполи» осталась на поле в меньшинстве после удаления Миха Зайца, получившего вторую желтую карточку.

Победа позволила «Сассуоло» занять второе место в серии А — главном чемпионате Италии.

В следующем туре «Эмполи» примет у себя «Милан» 27 сентября, а «Сасуоло» в этот же день на выезде сыграет матч с СПАЛ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить