«Сассуоло» победил «Эмполи» в пятом туре чемпионата Италии

Сассуоло, Италия, , 10:28 — REGNUM Футбольный клуб «Сассуоло» одержал победу в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии над командой «Эмполи», сообщает 22 сентября Sport 24.

Счет уже на первой минуте открыли гости голом Франческо Каптуо, однако хозяев это не обескуражило и на 13-й минуте Кевин-Принс Боатенг сравнял счет, а затем Джанмарко Феррари на 57-й и Федерико Де Франческо на 85-й минутах окончательно закрепили победу хозяев. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу «Сассуоло».

Также нужно отметить, что на 71-й минуте «Эмполи» осталась на поле в меньшинстве после удаления Миха Зайца, получившего вторую желтую карточку.

Победа позволила «Сассуоло» занять второе место в серии А — главном чемпионате Италии.

В следующем туре «Эмполи» примет у себя «Милан» 27 сентября, а «Сасуоло» в этот же день на выезде сыграет матч с СПАЛ.