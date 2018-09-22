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Медведев уступил Тиму и не смог пробиться в полуфинал турнира в Петербурге

Спорт

Медведев сделал три сквозные подачи и шесть двойных ошибок по ходу матча

Медведев уступил Тиму и не смог пробиться в полуфинал турнира в Петербурге
Dacoucou
Даниил Медведев

Санкт-Петербург, 22 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, проходящему в Санкт-Петербурге, австрийскому спортсмену Доминику Тиму и выбыл из дальнейшей борьбы. Об этом 22 сентября сообщает Sport 24.

Встреча продолжалась в течение 2 часов 8 минут и закончилась со счетом по сетам 2:1 (6:2, 3:6, 7:6 (7:2)) в пользу Тима. Медведев сделал три сквозные подачи и шесть двойных ошибок по ходу матча.

В полуфинальном матче Доминику Тиму предстоит встретится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

Отметим, призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет 1,175 млн долларов, состязания закончатся 23 сентября.

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