Тарасенко провел полноценный матч за «Сент-Луис» после травмы

Коламбус, США, , 09:29 — REGNUM Свой первый полноценный матч после полученной в апреле травмы провел российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко, сообщает Матч ТВ.

Команда Тарасенко на выезде встречалась с «Коламбусом» в предсезонном матче и выиграла эту встречу со счетом 3:0. Российский нападающий отметился во встрече результативной передачей, отданной им партнеру по команде Патрику Маруну и завершившейся второй шайбой его клуба на 14-ой минуте первого периода. Также в матче со стороны «Сент-Луиса» отметились Самуэль Блез (5-я минута) и Роберто Бартуццо (59-я).

Кроме Тарасенков мачте принимало участие ещё три представителя России вратарь Сергей Бобровский и нападающий Никита Коростелев у «Коламбуса», и Иван барьашев у «Сент-Луиса».

Отметим, Владимир Тарасенко получил травму, столкнувшись с игроком «Колорадо» Габриэлем Ландескогом на заключительной игре прошлого регулярного чемпионата НХЛ в апреле текущего года и был тогда же прооперирован. В прошлом сезоне в НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 66 очков (33 шайбы + 33 результативные передачи).