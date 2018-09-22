Медведева упала и уступила «золото» на турнире в Канаде

Оттава, , 07:56 — REGNUM Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева, уступила первое место на турнире Autumn Classic International-2018, проходящем в канадском городе Оквилле, совершив ошибку и упав во время исполнения тройного риттбегергера. Об этом 22 сентября сообщает Sport 24.

После исполнения короткой программы Евгения Медведева, единственная представительница России на турнире, лидировала в общем зачете, опережая французскую спортсменку Маэ Беренис Мейте и американку Брейди Теннел. Однако падение в произвольной программе свело этот результат на нет.

По окончании соревнований общий результат Медведевой составил 204,89 баллов. Первое место досталось Теннел с 206,41 балла, на третьем — Мейте с результатом 178,89 балла.

Отметим, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной победительницей чемпионата Европы и дважды победительницей финалов этапа Гран-При. Кроме этого она завоевала две серебряные награды на Олимпиаде-2018 — в командном и индивидуальном катании.