«Уэска» потерпела поражение от «Реал Сосьедада» в матче испанской Примеры

Мадрид, , 23:50 — REGNUM 21 сентября на стадионе «Эстадио Эль Алкораз» между коллективами «Уэска» и «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура испанской Примеры 2018/19 был разыгран матч, завершившийся победой гостей.

Единственный мяч на экваторе второй половины матча забил 22-летний испанский хавбэк Микель Мерино — 0:1. Результативную передачу на свой счет записал арендованный из мадридского «Реала» Тео Эрнандес.

Статистика матча («Уэска"/"Реал Сосьедад»)

Удары 11/6

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения 46%/54%

Поданные угловые 5/5

Нарушения правил 14/12

Набрав 7 очков «Реал Сосьедад» поднялся на 8-ю позицию. «Уэска» с 4-мя баллами висит над «зоной вылета».

Стартовые составы на матч:

«Уэска»: Вернер, Семедо, Пулидо, Луизиньо, Мирамон, Гомес, Кирога, Мелеро, Гальяр, Эрнандес, Мусто.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Морено, Элустондо, Эрнандес, Субельдия, Мерино, Пардо, Хуанми, Оярасабаль, Орхильес.

Бригада арбитров: Игнасио Иглесиас Вальянуэва.

Желтые карточки: Пардо — 23, Луизиньо — 43, Эрнандес — 45, Гальяр — 65, Хуанми — 71, Лонго — 76, Кирога — 90+2.

Красные карточки: Хуанми — 71, Эрнандес — 83.

Забитые мячи: Мерино 64 — 0:1.