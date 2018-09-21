«Штутгарт» и «Фортуна Д» расписали мировую

Штутгарт, Германия, , 23:22 — REGNUM 21 сентября на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» между коллективами «Штутгарт» и «Фортуна Д» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч, завершившийся нулевой ничьей.

Статистика матча («Штутгарт"/"Фортуна Д»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 2/7

Процент владения 54%/46%

Поданные угловые 2/8

Нарушения правил 9/20

Набрав 5 очков «Фортуна» временно поднялась на 8-ю строчку. «Штутгарт» с 2-мя очками выбрался на 15-е место.

Стартовые составы на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Баумгартль, Павар, Аскасибар, Кастро, Аколо, Гентнер, Гонсалес, Гомес.

«Фортуна Д»: Рензинг, Айхан, Бодзек, Гиссельманн, Каминьски, Моралес, Цоммер, Зоботтка, Раман, Дукш.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн | Кристиан Лейхер | Марко Ахмюллер.

Желтые карточки: Лукебакио — 84, Бодзек — 88.