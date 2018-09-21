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В Кремле с позитивом отнеслись к восстановлению в правах РУСАДА

Спорт

До окончательной нормализации рабочего процесса еще пока далеко, добавил Песков

Москва, 21 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Кремле сочли «позитивным». Об этом 21 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, по словам официального представителя Кремля, до окончательной нормализации рабочего процесса еще пока далеко. Также Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин, занимающий по отношению к допингу непримиримую позицию, поручил разработать в России антидопинговые программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября WADA распространила заявление, в котором указано, что организация продолжит строго контролировать деятельность РУСАДА после восстановления агентства в правах.

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