В Кремле с позитивом отнеслись к восстановлению в правах РУСАДА

Москва, , 15:47 — REGNUM Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Кремле сочли «позитивным». Об этом 21 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, по словам официального представителя Кремля, до окончательной нормализации рабочего процесса еще пока далеко. Также Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин, занимающий по отношению к допингу непримиримую позицию, поручил разработать в России антидопинговые программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября WADA распространила заявление, в котором указано, что организация продолжит строго контролировать деятельность РУСАДА после восстановления агентства в правах.

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